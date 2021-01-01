الجيش الاسرائيلي يكشف عدد الصوراريخ التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة

غزة/سما/

قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية، الليلة الماضية وفجر اليوم المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود الشرقية من قطاع غزة، بعدد من الصواريخ قصيرة المدى.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم السبت، أنه تم اطلاق 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الداخل الفلسطيني المحتل ويزعم اعتراض القبة الحديدية لـ6 صواريخ فقط.

ووفقا لصحيفة "يديعوت" فإن أحد الصواريخ انفجر على الطريق أمام محطة انتظار ركاب في إشكول، حدثت أضرار طفيفة على الطريق. ولا إصابات.



في سياق متصل، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية ‌‎أغارت على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وزعم الاحتلال أن قصف غزة جاء ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع صوب المستوطنات الإسرائيلية.