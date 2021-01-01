  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حظر التجول الجزئي في غزة يدخل يومه الثاني من الأسبوع الرابع

السبت 24 أبريل 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حظر التجول الجزئي في غزة يدخل يومه الثاني من الأسبوع الرابع



غزة / سما /

يدخل حظر التجول الجزئي في قطاع غزة اليوم السبت ، يومه الثاني من الاسبوع الرابع  ضمن الاجراءات الوقائية التي أعلنتها اللجنة الوبائية في قطاع غزة لكسر منحى الارتفاع الكبير في الاصابات .

إجراءات الاسبوع الجاري قد تكون أكثر شدة وخاصة بعد ان اعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء صلاة التراويح  لمدة اسبوع، وفرض اجراءات مشددة بإغلاق المحال التجارة والمنشآت كافة فترة الحظر، وخاصة بعد امتلاء المشافي بالحالات الخطيرة والحرجة ، والتحذير ان الوضع الصحي في القطاع خطير للغاية .

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة اعلنت عن تسجيل 193 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية امس الجمعة.

و اشارت الوزارة الى أن العدد الكلي اليومي للإصابات 872 اصابة بعد فحص 3026 عينة بنسبة اصابة حوالي 29%.

#حظر التجول #غزة #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف حقيقة زواج لينا قيشاوي خطيبة محمد عساف السابقة (شاهد)

أوجاع إسرائيل الـ4 المقبلة: من النووي الإيراني حتى "قهوة أبو مازن"

سبب وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى النفط العراقي

القسام يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال ومستوطنيه: لا تختبروا صبرنا!!

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع النجم محمد رمضان

فاجعة .. مصرع أم وأطفالها الثلاثة نتيجة حريق غرب نابلس

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2021

الأخبار الرئيسية

حماس

جهود وساطة دولية بين حماس واسرائيل لتهدئة التصعيد

حماس توجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال

عدوان اسرائيلي على قطاع غزة

رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

مواجهات

اسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بالتهدئة الأمنية في القدس والأخيرة ترد!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية