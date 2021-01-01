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مستوطنون يقتلعون اشجار الزيتون غرب الخليل

السبت 24 أبريل 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أقدم عددٌ من المستوطنين الإسرائيليين فجر اليوم السبت على اقتلاع 13 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطنة عائشة محمود قاسم من منطقة "خلة النساخ" غرب محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة رفافا المقامة على اراضي سلفيت حيث اقتلعوا الاشجار من مطقة خلة النساخ.

فيما اقتحم عدد من المستوطنين أرضا زراعية تبلغ مساحتها 25 دونم في منطقة البقعة شرق الخليل، وتقع بمحاذات مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين.

وذكرت المصادر المحلية ان المستوطنين نصبوا علامات تشير إلى تقسيم الأرض في محاولة منهم للاستيلاء عليها.

#الخليل #مستوطنون

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