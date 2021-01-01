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التصعيد لن يخدم سوى حماس

جهود وساطة دولية بين حماس واسرائيل لتهدئة التصعيد

السبت 24 أبريل 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهود وساطة دولية بين حماس واسرائيل لتهدئة التصعيد



القدس المحتلة/سما/

شرعت أطراف دولية في جهود وساطة لمنع التصعيد في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") صباح اليوم، السبت.

وقال محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية اليوم السبت أن هناك جهود وساطة دولية بدأت بين إسرائيل وحماس في محاولة لتهدئة التصعيد في الجنوب. 

وقال مصدر دولي لكان العبرية، إن التصعيد في الأيام القليلة الماضية في القدس، قبل أيام فقط من بدء مرحلة الدعاية للانتخابات في المناطق ، يفتح باباً واسعاً أمام المقاومة للتنقل في مجرى الأحداث.

وقال المصدر إن التصعيد في القدس لن يخدم سوى مصلحة حماس ويعزز وجودها في الضفة الغربية والقدس.

#حماس #اسرائيل #التصعيد #قطاع غزة #القدس

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