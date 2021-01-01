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إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في الطور ومواجهات في العيسوية

السبت 24 أبريل 2021 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في الطور ومواجهات في العيسوية



القدس المحتلة/سما/

أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية من البلدة، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عند مفرق الطور من البلدة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى المقاصد، خلال مواجهات في المكان، فيما أصيب العشرات بحالات الاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال استخدمت مركبة المياه العادمة لرش الشبان بالأوساخ السائلة عند مفترق بلدة الطور.

وفي العيسوية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال هاجموا عدد من الشبان في العيسوية، وأطلقوا وابلا من القنابل الغازية والصوتية صوبهم.

وتشهد مدينة القدس مواجهات متفرقة مع الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة، تنديدا بجرائم المستوطنين المتطرفين ضد أبناء شعبنا في القدس وممتلكاتهم.

#اصابات #الاحتلال #العيسوية #جبل الطور

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