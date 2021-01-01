  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 20 مواطنا برصاص الاحتلال وقنابل الصوت والاختناق واعتقال آخر في القدس

السبت 24 أبريل 2021 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 20 مواطنا برصاص الاحتلال وقنابل الصوت والاختناق واعتقال آخر في القدس



القدس المحتلة/سما/

 أصيب، الليلة، 20 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقل آخر.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر في القدس، أن عددا من المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وسادت حالة من التوتر في القدس، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين من محيط القدس القديمة.

وأفادت مصادر محلية  بأن شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة اعتدت على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد النتشة من ساحة باب العامود واقتاده عناصر من شرطة الاحتلال إلى مراكز التحقيق في شرطة البريد بشارع صلاح الدين، فيما رشت مركبة المياه العادمة مياهها تجاه الشبان لتفريقهم.

وردد الشبان الهتافات الغاضبة تنديدا بجرائم المستوطنين، وسط تجمهر لشرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة في ساحة ومحيط باب العامود بالقدس القديمة.

#اصابات #الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

صور تكشف حقيقة زواج لينا قيشاوي خطيبة محمد عساف السابقة (شاهد)

أوجاع إسرائيل الـ4 المقبلة: من النووي الإيراني حتى "قهوة أبو مازن"

سبب وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى النفط العراقي

القسام يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال ومستوطنيه: لا تختبروا صبرنا!!

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 12 كاملة مع النجم محمد رمضان

فاجعة .. مصرع أم وأطفالها الثلاثة نتيجة حريق غرب نابلس

مشاهدة مباراة الوحدات والسد بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2021

الأخبار الرئيسية

حماس

جهود وساطة دولية بين حماس واسرائيل لتهدئة التصعيد

حماس توجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال

عدوان اسرائيلي على قطاع غزة

رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

مواجهات

اسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بالتهدئة الأمنية في القدس والأخيرة ترد!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية