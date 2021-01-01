إصابة 20 مواطنا برصاص الاحتلال وقنابل الصوت والاختناق واعتقال آخر في القدس

القدس المحتلة/سما/

أصيب، الليلة، 20 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقل آخر.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر في القدس، أن عددا من المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وسادت حالة من التوتر في القدس، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين من محيط القدس القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة اعتدت على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد النتشة من ساحة باب العامود واقتاده عناصر من شرطة الاحتلال إلى مراكز التحقيق في شرطة البريد بشارع صلاح الدين، فيما رشت مركبة المياه العادمة مياهها تجاه الشبان لتفريقهم.

وردد الشبان الهتافات الغاضبة تنديدا بجرائم المستوطنين، وسط تجمهر لشرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة في ساحة ومحيط باب العامود بالقدس القديمة.