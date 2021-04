واشنطن تبدي "قلقها" إزاء أعمال العنف في القدس وتدين خطاب الكراهية

أبدت الولايات المتّحدة يوم الجمعة "قلقها العميق" إزاء” تصعيد العنف في القدس“، مؤكّدة إدانتها خطاب ”الكراهية“ بعد أن أطلق يهود متشدّدون هتافات مناهضة للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على تويتر "نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف في القدس"، داعياً إلى "رفض خطاب المتظاهرين المتطرّفين الذين يردّدون شعارات تنمّ عن كراهية وعنف".

وأضاف "ندعو إلى الهدوء والوحدة، ونحضّ السلطات على ضمان سلامة الجميع في القدس وأمنهم وحقوقهم“.

We are deeply concerned by the escalation of violence in Jerusalem. The rhetoric of extremist protestors chanting hateful and violent slogans must be firmly rejected. We call for calm and unity, and urge authorities to ensure the safety, security, and rights of all in Jerusalem.