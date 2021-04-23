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واشنطن تبدي "قلقها" إزاء أعمال العنف في القدس وتدين خطاب الكراهية

السبت 24 أبريل 2021 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تبدي "قلقها" إزاء أعمال العنف في القدس وتدين خطاب الكراهية



واشنطن/سما/

 أبدت الولايات المتّحدة يوم الجمعة "قلقها العميق" إزاء” تصعيد العنف في القدس“، مؤكّدة إدانتها خطاب ”الكراهية“ بعد أن أطلق يهود متشدّدون هتافات مناهضة للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على تويتر "نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد العنف في القدس"، داعياً إلى "رفض خطاب المتظاهرين المتطرّفين الذين يردّدون شعارات تنمّ عن كراهية وعنف".

وأضاف "ندعو إلى الهدوء والوحدة، ونحضّ السلطات على ضمان سلامة الجميع في القدس وأمنهم وحقوقهم“.

#امريكا #واشنطن #القدس

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