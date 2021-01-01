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صحفي اسرائيلي: اطلاق الصواريخ من غزة تم بتخطيط وتنسيق مسبق

السبت 24 أبريل 2021 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي اسرائيلي: اطلاق الصواريخ من غزة تم بتخطيط وتنسيق مسبق



القدس المحتلة/سما/

ذكر المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية، تال ليف رام،فجر اليوم السبت، أن إطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة ليس حدثاً عفوياً.

وقال، أن معظم عمليات الإطلاق كانت من مناطق مختلفة في القطاع طوال الليل، زاعماً أن الحدث تم بتخطيط وتنسيق مسبق داخل غزة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن عدد الصواريخ التي أطلقت بلغ أكثر من 25 صاروخًا منذ الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، تصدت القبة الحديدية إلى نحو 8 منها، في حين سقطت الأخرى بمناطق مفتوحة، وتسبب واحد فقط بأضرار مادية طفيفة في طريق عام بأشكول.

#غزة #الاحتلال الاسرائيلي #صواريخ #القدس المحتلة

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