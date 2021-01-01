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تعليمات صارمة للمستوطنين بغلاف غزة

السبت 24 أبريل 2021 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليمات صارمة للمستوطنين بغلاف غزة



القدس الحتلة/سما/

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت فجر اليوم السبت، أن الجبهة الداخلية الاسرائيلية بالتعاون مع ما سمي السلطات المحلية ، طلبت من سكان مستوطنات غلاف غزة، البقاء بالقرب من الملاجئ والغرف المحصنة واللجوء إليها عند سماع صفارات الإنذار، ومنع أي تجمعات في مناطق مفتوحة.

وقالت الصحيفة، أُصدرت تعليمات بحظر الفعاليات في المناطق المفتوحة، كما قرر إغلاق شاطئ زيكيم، وحظر النشاط الزراعي في الحقول القريبة من قطاع غزة.

وطُلب من المستوطنين تجنب الذهاب إلى المعابد والكنس اليهودية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تقرر منع المزارعين الإسرائيليين من العمل قرب الحدود خشيةً من تعرضهم لإطلاق نيران قناصة أو لسقوط قذائف.

وقالت مصادر عبرية إن عدد الصواريخ الذي أطلق من قطاع غزة وصل 35 صاروخا، اعترضت القبة الحديدية 5 فقط.

#سكان غلاف غزة #الملاجئ #الصواريخ #الاحتلال

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