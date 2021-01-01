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كتائب الأقصى تعلن قصفها لمستوطنات غلاف غزة ..فيديو

السبت 24 أبريل 2021 06:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب الأقصى تعلن قصفها لمستوطنات غلاف غزة ..فيديو



غزة/سما/

أعلن الجناح العسكري لحركة فتح، كتائب الأقصى - لواء العامودي، فجر يوم السبت، عن إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزّة صوب مستوطنات الاحتلال، وذلك في ظل تصاعد الأحداث في مدينة القدس.

وقال أبو محمد الناطق باسم الكتائب في تصريحٍ مقتضب : "سنحرق مستوطنات الاحتلال من أجلك يا قدس والقادم أعظم"، حيث تبع ذلك إطلاق الصواريخ صوب مستوطنات ومدن الاحتلال.

و نشر الجناح العسكري لحركة فتح، كتائب الأقصى، مقطع فيديو يُظهر إطلاق عدد من الصواريخ صوب مستوطنات ومدن الاحتلال.

يُشار إلى أنّ مدينة القدس تشهد منذ عدة أيام مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إصابة العشرات بجراحٍ مختلفة، عدا عن إصابة عدد من قوات الجيش "الإسرائيلي".

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

#كتائب شهداء الأقصى #مستوطنات غلاف غزة #غزة

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