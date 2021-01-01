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عدوان اسرائيلي على قطاع غزة

السبت 24 أبريل 2021 04:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان اسرائيلي على قطاع غزة



غزة/سما/

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" الحربية، في ساعة مُبكرة من فجر يوم السبت، أراضٍ ومواقع في مختلف محافظات قطاع غزّة، وذلك عقب إطلاق حوالي 15 صاروخاً صوب المستوطنات المحاذية لغلاف القطاع.

و استهدفت طائرات الاحتلال أرض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية أن الغارات الاسرائيلية كانت على أراض قريبة من مطار غزة الدولي المدمر شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال  بصاروخ واحد على الأقل موقع "فلسطين" التابع للمقاومة  شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي استهدف منطقة جبل الريس في حي التفاح شرق غزة بصاروخين.

و قامت الطائرات الحربية الاسرائيلية بقصف هدف في منطقة صوفا شمال شرق رفح.

يتبع...

#اسرائيل #عدوان اسرائيلي #الاحتلال

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