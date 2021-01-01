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كتائب أبو علي مصطفى تعلن قصفها مستوطنات غلاف غزة

السبت 24 أبريل 2021 04:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب أبو علي مصطفى تعلن قصفها مستوطنات غلاف غزة



غزة/سما/

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن قصف مستوطنات الغلاف بالقذائف الصاروخية "ردا على استمرار جرائم العدو بحق شعبنا ".

وقالت الكتائب في تصريح صحفي ، فجر السبت، " حذرنا الاحتلال الصهيوني من التمادي في غيه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل وأكدنا أننا لن نسمح بالاستفراد بأهلنا هناك وأن العدو سيدفع ثمناً غالياً أمام تصاعد جرائمه. "

وأضافت " لذا نعلن في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتنا عن اطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم الاحتلال المستمرة وقصفه لغزة هذه الليلة. "

وجاء في التصريح " ونؤكد في هذا المقام أننا في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ومعنا كافة أذرع المقاومة لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم ومقاتلينا في حالة جهوزية لمواصلة الرد على أية حماقات يرتكبها العدو بحق شعبنا. "

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