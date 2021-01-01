المقاومة ترد..اطلاق صفارات الانذار في منطقة غلاف غزة

غزة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، فجر السبت، بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة "سدوت نيغف" بغلاف قطاع غزة.

وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي تم "اطلاق صفارات الانذار في منطقة غلاف غزة ، و التفاصيل قيد الفحص.





وأكدت مصادر عبرية أن 6 صواريخ أطلقت من غزة في الرشقة الأخيرة، صاروخان انفجرا بدون تفعيل صفارات الانذار في أشكول، و تم اعتراض صاروخ في كفر ميمون وآخر سقط في منطقة مفتوحة وصاروخان سقطا في منطقة السياج.

وأفادت المصادر بأن 4 صواريخ أطلقت مجددا نحو الغلاف وتم اعتراض صاروخين وآخرين سقطا في منطقة مفتوحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن دبابة إسرائيلية هاجمت مؤخرا موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ في وقت سابق الليلة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف "في أعقاب تفعيل حالة التأهب ، تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. اعترضت القبة صاروخ واحد.

وتابع" في الدقائق القليلة الماضية ، تم تفعيل تنبيه آخر ، تفاصيل التحقيق.

يتبع...