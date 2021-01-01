اسرائيل تطالب السلطة الفلسطينية بالتهدئة الأمنية في القدس والأخيرة ترد!

القدس المحتلة/سما/

أكدت قناة "الميادين" الفضائية، فجر اليوم السبت، أنّ الاحتلال الإسرائيلي قدَّم للسلطة الفلسطينية طلباً بشأن تصاعد الأحداث في مدينة القدس المحتلة.

وقالت المصادر بحسب القناة: "إنّ إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية، التهدئة الأمنية بالقدس، لكنّ الأخيرة لم ترد على مطالب الاحتلال وأن مطلبها تنفيذ الانتخابات بالقدس المحتلة".

يُذكر أنّ مدينة القدس تشهد منذ عدة أيام مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إصابة العشرات بجراحٍ مختلفة، عدا عن إصابة عدد من قوات الجيش "الإسرائيلي".

وقالت صحيفة هآرتس في ساعة مبكرة من فجر يوم السبت نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أنها تخشى من أن تتسع دائرة المواجهات بعد انتقالها الليلة الى قلنديا.