حماس: هنية أعطى توجيهات لكافة أطر الحركة بمساندة أهل القدس بلا توقف

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أعطى توجيهات منذ الليلة الماضية لكافة أطر الحركة بالتفاعل المطلوب والواسع لإسناد أهل القدس.



وقالت الحركة في تصريح على لسان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي: "متابعة للحراك المبارك لأهلنا في القدس، فإن الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي قد أعطى منذ الليلة الماضية توجيهات لأبناء الحركة كافة، بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم في الداخل والخارج بالتفاعل المطلوب والواسع لإسناد أهلنا في القدس، مؤكدًا أن القدس معركتنا جميعًا، مشددًا على جميع الأطر الحركية ضرورة الاستمرار بلا توقف".



وتابع: "يشيد رئيس الحركة بالتفاعل القوي والاستجابة السريعة لأهلنا في القطاع والضفة وال48 ومخيمات لبنان، بما يؤكد جهوزية الجميع للدفاع عن القدس والأقصى بالمُهج والأرواح، داعيًا أبناء الحركة وجماهير شعبنا وأبناء أمتنا إلى نصرة القدس والأقصى، والالتفاف حول القدس منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج".