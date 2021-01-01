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إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال آخر في القدس

الجمعة 23 أبريل 2021 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال آخر في القدس



القدس المحتلة /سما/

أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، واعتقل آخر في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وسادت حالة من التوتر في القدس، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين من محيط القدس القديمة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 6 مواطنين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة اعتدت على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد النتشة من ساحة باب العامود واقتاده عناصر من شرطة الاحتلال إلى مراكز التحقيق في شرطة البريد بشارع صلاح الدين، فيما رشت مركبة المياه العادمة مياهها تجاه الشبان لتفريقهم.

وردد الشبان الهتافات الغاضبة تنديدا بجرائم المستوطنين، وسط تجمهر لشرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة في ساحة ومحيط باب العامود بالقدس القديمة.

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