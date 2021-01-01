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عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال للمصلين على مدخل بيت لحم الشمالي

الجمعة 23 أبريل 2021 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال للمصلين على مدخل بيت لحم الشمالي



بيت لحم /سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين الذين أدوا صلاة العشاء والتراويح على مدخل بيت لحم الشمالي، اسنادا لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، وتنديدا بانتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين والمسجد الأقصى.

وشارك عدد من المواطنين في صلاة التراويح، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم انتصارا لأهلنا في مدينة القدس.

وفور الانتهاء من الصلاة، أطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز على المواطنين، ما أدلى لإصابة العشرات بالاختناق.

#مواجهات #قوات الاحتلال #صلاة العشاء #صلاة التراويح

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