الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن أحداث القدس: الاحتلال يفتح على نفسه أبواب الجحيم!

غزة /سما/

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنه لا يمكن أن تصمت على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على أهلنا وأبناء شعبنا في القدس، مشيرة إلى أن المقاومة ستظل حاضرة في قلب معركة القدس والأقصى مهما كانت الظروف.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة إنها تتابع ما يحدث في المسجد الأقصى، لافتة إلى أن العدو باستمراره في انتهاك أقصانا والاعتداء على أهلنا في القدس يفتح على نفسه أبواب الجحيم.

وأبرقت قيادة الغرفة المشتركة بالتحية العظيمة لجماهير شعبنا الأبي المنتفض في عاصمة فلسطين وأيقونة الصراع؛ مدينة القدس المحتلة، شادة على أيادي رجالها الميامين وحماتها المرابطين الصامدين.