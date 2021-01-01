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"المقاومة الوطنية": لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بأبناء شعبنا بالقدس والاقصى

الجمعة 23 أبريل 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الوطنية": لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بأبناء شعبنا بالقدس والاقصى



غزة /سما/

حيّت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "انتفاضة الشباب المقدسي الثائر ضد عربدات المستوطنين، وصمودهم في وجه قوات الاحتلال الصهيونية وتحويل شوارع القدس وحاراتها لساحات صدام وتحدي، دفاعاً عن أرضهم وقدسهم ومدينتهم المقدسة، ورفضاً لسياسة التطهير العرقي وهدم المنازل."

وأكدت الكتائب في بيان لها، مساء الجمعة، على أنها "تقف إلى جانب انتفاضة شعبنا في القدس، والتي ستتحول إلى لهيب غضب وانتفاضة شعبية عارمة تعم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه."

وأضافت الكتائب، لن "نسمح للاحتلال بالاستفراد بأبناء شعبنا في القدس وبالمسجد الاقصى، ولن نسمح بإرهابهم وزرع الرعب في نفوسهم، وعلى الاحتلال أن لا يختبر صبر كتائبكم التي ستدافع عنكم ومقاومينا الذين سيكونون في قلب المعركة ضد العدو المجرم.

ووجهت الكتائب في ختام بيانها، التحية للمنتفضين في ساحات وحارات وشوارع القدس، وللصامدين والمرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى.

#كتائب المقاومة الوطنية #الجبهة الديمقراطية #القدس المحتلة

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