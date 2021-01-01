"حزب الله" اللبناني يُصدر بيانًا حول الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة

بيروت /سما/

أصدر حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، بيانًا حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال في بيانه: "يحيي حزب الله الشعب الفلسطيني العزيز وتصديه البطولي للاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المصلين في مدينة القدس المحتلة، ويعرب عن اعتزازه بالوقفة الشجاعة للمؤمنين الفلسطينين عند باب العامود وفي مختلف أنحاء ومداخل المدينة المقدسة".

وأدان البيان بشدة الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق التي ترتكبها شرطة الاحتلال وعصابات المستوطنين منذ أيام عدة والتي أسفرت أمس واليوم عن سقوط عشرات الجرحى واعتقال عدد من المواطنين.

وأعلن عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشريف والمجاهد، مؤكدًا على أن هذا الشعب هو الذي يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة، وهو يؤكد بتضحياته الدائمة دوماً أن لا مكان للاحتلال في أرض فلسطين الطاهرة.