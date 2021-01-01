  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الشركة المؤمنة على "إيفر غيفن" تلجأ للقضاء المصريّ للإفراج عنها

الجمعة 23 أبريل 2021 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشركة المؤمنة على "إيفر غيفن" تلجأ للقضاء المصريّ للإفراج عنها



القاهرة /سما/

لجأت الشركة المؤمنة على سفينة "إيفر غيفن" المحتجزة في مصر، للقضاء المصري في مسعى منها للإفراج عن الناقلة العملاقة، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان، اليوم الجمعة.

وقالت شركة التأمين البريطانية "يو كيه كلوب" إن "هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة".

وأوضحت الشركة أنها قدمت التماسا أمام محكمة مصرية لم تذكرها، للإفراج عن السفينة، وأن جلسة للنظر في القضية ستعقد في 4 أيار/ مايو القادم.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" في المقطع الجنوبي لقناة السويس؛ ما تسبب بتعطيل الملاحة في القناة لمدة 6 أيام.

ونجحت هيئة قناة السويس، بمساعدة دولية، بتعويم السفينة في 29 مارس، ومنذ ذلك التاريخ تحتجزها في منطقة البحيرات مطالبة بتعويضات من الشركة المالكة.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، وكانت مستأجرة من قبل شركة تايوانية حين جنوحها في قناة السويس.

وفي 13 نيسان/ أبريل الجاري، قالت الشركة المؤمنة على السفينة إن شركة "شوي كيسن" تلقت دعوى مطالبة مصرية بنحو 916 مليون دولار تعويضات عن إغلاق القناة.

#سفينة إيفر غيفن #مصر #القضاء المصري

الأكثر قراءة اليوم

مستشار الرئيس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى

من مدارس الاونروا في غزةً الى "ناسا" مهندس فلسطيني يستعد لدخول التاريخ مجددا

“لا تستعجلوا حركتي” قالها الأمير.. لماذا بقي عوض الله وبن زيد في السجن؟

حقيقة وفاة إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو

فاجعة .. مصرع أم وأطفالها الثلاثة نتيجة حريق غرب نابلس

جنرال أمريكي: الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتبين عدم كفاءة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

القسام يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال ومستوطنيه: لا تختبروا صبرنا!!

القدس

تحذيرات فلسطينية من تكرار مذبحة المسجد الإبراهيمي في الحرم القدسي الشريف

الجهاد الاسلامي للمقدسيين: نحن معكم بسلاحنا وصواريخنا ولن نتخلى عنكم

فيروس

وزيرة الصحة:تسجيل 23 وفاة و1440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

في جمعة رمضان الثانية : 60 ألف مصل بالأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية