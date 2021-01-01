الأسرى: أحكام وإداري وتمديد وإفراجات

رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم الجمعة، الأسير وليد عبد المالك صدقي من جنين بالسجن الفعلي لمدة عامين وغرامة الف شيكل، والأسير نظمي خالد فاروق من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام، والطالب الجامعي الأسير محمد حسنية من الخليل بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر، وغرامة مالية بقيمة 7 آلاف شيكل، بينما قررت الإفراج عن الشاب يزن السلفيتي من الطور عقب اعتقاله ليله أمس.

وجددت المحكمة الاعتقال الإداري للأسير مشير عبد القادر الشحاتيت من دورا بالخليل للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، كما جددته للاسير عارف حريبات من دورا بالخليل للمرة الثانية لمدة 6 أشهر.

ومددت محاكم الاحتلال اعتقال عضو لجنة أهالي أسرى حزما بسام عبد السلام صلاح الدين ليوم الأحد المقبل، والأسير رجاء رائد نفيع من طولكرم لمدة شهر واحد، والأسير فاروق عبد الكريم شامخ من نابلس لمدة شهر ونصف.

وأفرج الاحتلال عن الأسير مصعب غنيمات من الخليل بعد خمس سنوات ونصف من الاعتقال، والأسير عمر أبو الرب من مدينة جنين بعد اعتقال استمر 14 شهراً، والأسير رياض زياد عبد الرحيم من نابلس بعد قضائه عاماً.