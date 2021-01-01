الشرطة تعيد طفل مخطوف الى ذويه في يطا

الخليل /سما/

تمكنت الشرطة اليوم من إستعادة طفل يبلغ من العمر 11 عاما اختطف على أيدي أشخاص في مدينة يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل قد تعرض للإختطاف يوم أمس أثناء ذهابه لمدرسته على أيدي أشخاص وسط مدينة يطا، حيث تقدم ذويه بشكوى لدى المباحث العامة ومركز شرطة يطا بالحادثة.

وأضاف ارزيقات بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات التي قامت بها الشرطة فقد تم تحديد مكان الطفل، وتمكنت قوة من مركز شرطة يطا من إستعادته من منطقة سوسيا وإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأكد ارزيقات بأن عملية الإختطاف قد تمت بسبب وجود خلافات مادية مع ذوي الطفل، و تم التحفظ على المشتبه به مدة 24 لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولا.