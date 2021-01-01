  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تعيد طفل مخطوف الى ذويه في يطا

الجمعة 23 أبريل 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تعيد طفل مخطوف الى ذويه في يطا



الخليل /سما/

تمكنت الشرطة اليوم من إستعادة طفل يبلغ من العمر 11 عاما اختطف على أيدي أشخاص في مدينة يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الطفل قد تعرض للإختطاف يوم أمس أثناء ذهابه لمدرسته على أيدي أشخاص وسط مدينة يطا، حيث تقدم ذويه بشكوى لدى المباحث العامة ومركز شرطة يطا بالحادثة.

وأضاف ارزيقات بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات التي قامت بها الشرطة فقد تم تحديد مكان الطفل، وتمكنت قوة من مركز شرطة يطا من إستعادته من منطقة سوسيا وإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأكد ارزيقات بأن عملية الإختطاف قد تمت بسبب وجود خلافات مادية مع ذوي الطفل، و تم التحفظ على المشتبه به مدة 24 لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولا.

#الشرطة الفلسطينية #لؤي ارزيقات #مدينة يطا

الأكثر قراءة اليوم

مستشار الرئيس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى

من مدارس الاونروا في غزةً الى "ناسا" مهندس فلسطيني يستعد لدخول التاريخ مجددا

“لا تستعجلوا حركتي” قالها الأمير.. لماذا بقي عوض الله وبن زيد في السجن؟

حقيقة وفاة إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو

فاجعة .. مصرع أم وأطفالها الثلاثة نتيجة حريق غرب نابلس

جنرال أمريكي: الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتبين عدم كفاءة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

القسام يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال ومستوطنيه: لا تختبروا صبرنا!!

القدس

تحذيرات فلسطينية من تكرار مذبحة المسجد الإبراهيمي في الحرم القدسي الشريف

الجهاد الاسلامي للمقدسيين: نحن معكم بسلاحنا وصواريخنا ولن نتخلى عنكم

فيروس

وزيرة الصحة:تسجيل 23 وفاة و1440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

في جمعة رمضان الثانية : 60 ألف مصل بالأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية