القسام يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال ومستوطنيه: لا تختبروا صبرنا!!

غزة /سما/

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام متابعتها الدقيقة عن كثب للهجمة الصهيونية الإجرامية من قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين على المسجد الأقصى المبارك وأهلنا في مدينة القدس المحتلة

وقالت الكتائب في بيان صحفي للشباب المرابطين في القدس: "لقد بلغتنا أصداء صيحاتكم المباركة ومواجهاتكم البطولية"، متابعة: "ولتعلموا أيها الأبطال أن من خلفكم مقاومة صلبة ومتأهبة، ستشكل لكم ولأقصانا وعاصمتنا المقدسة سيفًا ودرعًا فمعركتكم معركتنا ودمكم دمنا ونبضكم نبضنا".

وشددت على أن الشرارة التي أشعلها الشباب الثائر اليوم ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو المجرم، موجهة كلامها للشباب: "وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم حيث ينبغي أن تكون في قلب معركتكم؛ تلقن العدو الدروس القاسية وغير المسبوقة بعون الله".

ووجهت الكتائب رسالة للاحتلال الإسرائيلي قالت فيها: "نقول للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد بأقصانا وأهلنا في القدس؛ لا تختبر صبرنا، فقدسنا دونها الدماء والأرواح وفي سبيلها نقلب الطاولة على رؤوس الجميع ونبعثر كل الأوراق".

وأرسلت التحايا لأهلنا الصامدين المرابطين في القدس والأقصى، وشدت على انتفاضتهم المباركة في وجه الاحتلال، ووقوفهم سدًا منيعًا أمام المغتصبين.