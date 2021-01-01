السعودية تمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية بعد إحباط تهريب 2.4 مليون قرص مخدر

الرياض /سما/

أعلنت السعودية أنها حظرت دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات، بعدما أحبطت السعودية محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان كان قد حاول مهربوها إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رُمان.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هذا المنع سيبدأ "من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد 25 أبريل الحالي وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة".

وأشار البيان إلى أن "الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه".

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يُظهر عملية إحباط محاولة تهريب المخدرات، ويكشف المقطع أن المهربين حاولوا وضع حبوب المخدرات داخل ثمرات الرمان.

وظهر في المقطع الذي نشرتها القناة الرسمية السعودية أن مكافحة المخدرات هي التي أحبطت محاولة تهريب الشحنة.

ويُتهم حزب الله اللبناني بأن عناصر موالين له مسؤولين عن تجارة المخدرات في لبنان وتصديرها للخارج، في حين نفى الحزب هذه الاتهامات بشكل مطلق في أكثر من مناسبة، في حين لم توجه الرياض بعد أصابع الاتهام لجهة معينة بهذه الحادثة.