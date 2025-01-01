نتنياهو: "في حلول عام 2025 إسرائيل لن تستخدم الفحم"

القدس المحتلة /سما/

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة المناخ الافتراضية التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، وقال" لقد عرفت الرئيس بايدن منذ حوالي 40 عامًا وأعرف مدى عمق التزامه لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ" وأضاف أن "دولة إسرائيل هي دولة عظيمة".

وكشف نتنياهو أن اسرائيل تعمل بتركيز على ابتكار تقنيات متطورة تسهل تخزين الطاقة الشمسية ويرى نتنياهو أن بلاده قادرة على "لعب دورها" في التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية وذلك عبر تقديم التقنيات اللازمة.

وأوضح: "تخزين الطاقة الشمسية هو تحد مهم بالنسبة لنا ومئات من الشركات الإسرائيلية تعمل على هذا الأمر وقد تلقت ملايين الدولارات وستتلقى المزيد".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ الافتراضية أن بلاده أثبتت تفوقها في معالجة مشكلة شح المياه عبر تحلية المياه، وتحاول الآن إيجاد حلول لمكافحة تغير المناخ.

وتابع: " نحاول إيجاد حلول لتغير المناخ وفي نفس الوقت تعزيز السلام في المنطقة عبر التعاون مع الإمارات والبحرين".

وفي ذات السياق، قال نتنياهو إن بلاده تعهدت بتخفيض البصمة الكربونية واستكمال الانتقال الناجح من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة بحلول 2050.وأوضح: "خفضنا بالفعل من استخدامنا للفحم بشكل كبير.. إسرائيل لن تستخدم الفحم بعد 4 سنوات من الآن".

وقال نتنياهو إن نسبة الطاقة الشمسية ستزداد في بلاده من 2% إلى 10%، وأن الطاقة المتجددة بشكل عام ستوفر أكثر من ثلث طاقة إسرائيل.

وانطلقت، الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من قمة القادة حول المناخ "الافتراضية" والتي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة قادة أكثر من 40 دولة.

وتشهد القمة التي بدأت أمس وتنهي جلساتها اليوم، مشاركة الإمارات التي تستعرض خلال الفعاليات رؤيتها وطموحاتها بشأن العمل من أجل المناخ.

وتتمثل المهمة الأساسية للقمة وقمة أخرى تقعد في مدينة جلاسجو الأسكتلندية في نوفمبر/تشرين الثاني في تنشيط جهود الحفاظ على هدف ألا يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية.

وتشهد القمة، التي تعقد افتراضيا مشاركة قادة أكثر من 40 دولة حول العالم، بسبب قيود جائحة كورونا وسيتم بثها عبر الإنترنت للعامة.