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مجدلاني يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة على اعتداءات قواته بالقدس

الجمعة 23 أبريل 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة على اعتداءات قواته بالقدس



رام الله /سما/

حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكامة على تصعيد انتهاكات واعتداءات قواتها ومستوطنيها في مدينة القدس المحتلة.

وقال مجدلاني، في بيان صحفي: "إنّ ما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لحقوق الانسان، وتهويد واستيطان مستمر بالقدس، هو إرهاب دولة منظم، ومحاولة بائسة من أجل تطبيق قوانينه العنصرية على العاصمة".

وأضاف أنّ "ما يقوم به أهلنا بالقدس هو اشتباك مع الاحتلال للتأكيد على فلسطينيىة وعروبة المدينة، وأنّ كافة قرارات وخطط الاحتلال تفتت أمام هذا الصمود والتصدي المقدسي الذي يؤكّد للعالم أجمع على أنّ القدس فلسطينية، وأن هذا الصمود سينتصر على العدوان الإسرائيلي".

وطالب المجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى الآن الزام الاحتلال بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس وفقًا للبروتوكول الموقع عام 1995 والذي جرت بموجبه ثلاث انتخابات، باعتبار أنها جزء من الاراضي المحتلة.

ودعا إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين والتحرك الفوري لحماية أبناء شعبنا في القدس من اعتداءات المستوطنين، وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والمتعلقة بالقدس.

#احمد مجدلاني #منظمة التحرير #سلطات الاحتلال #الانتهاكات الإسرائيلية

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