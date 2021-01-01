كتائب أبو علي مصطفى توجه رسالة تحذير للاحتلال: صبرنا لن يطول

غزة /سما/

أصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، بيانا حول التطورات الميدانية في القدس المحتلة.

وأكدت الكتائب في بيانها، أن صبر المقاومة الفلسطينية لن يطول وسيدفع العدو ثمنا باهظا على جرائمه المستمرة بحق شعبنا في القدس المحتلة.

وأوضحت الكتائب، أنها تابعت باهتمام بالغ ما يجري من تطورات في مدينة القدس منذ عدة أيام، والتي تمثلت باعتداءات همجية منظمة من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه على شعبنا البطل الصامد الذي واجه بكل قوة وعنفوان هذه الهجمة ولا زال.

وشددت على أن ممارسات العدو المستمرة وتصاعدها بحق شعبنا في المدينة المقدسة، لن تكسر إرادة المقدسيين، ولن تكون هذه الممارسات الإرهابية إلا الشرارة الأولى لبداية انتفاضة عارمة في وجه الصهاينة الغزاة على طريق زوالهم وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب وعاصمتها القدس.

ودعت، أهلنا الصامدين في القدس لتصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو على كافة خطوط التماس للجم العدوان المتواصل.

وحذرت الكتائب في ختام بيانها، العدو الصهيوني من استمرار تماديه في الاعتداءات بحق شعبنا ومقدساته، ونؤكد أن صبرنا لن يطول، ولن نسمح بأي شكل كان الاستفراد بفرسان القدس الميامين , وحتما سيدفع الاحتلال ومستوطنيه الثمن.