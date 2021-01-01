  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كوخافي يزور الولايات المتحدة الأمريكية الأحد القادم

الجمعة 23 أبريل 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يزور الولايات المتحدة الأمريكية الأحد القادم



القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أفيف كوخافي، سيجري صباح الأحد القادم، أول زيارة له للولايات المتحدة الأمريكية.
 
وذكرت القناة السابعة العبرية، أن زيارة كوخافي ستستمر 5 أيام، سيلتقي خلالها وزير الدفاع، لويد أوستن، ورئيس هيئات الأركان المشتركة، مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية، كنث ماكنزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة، ريتشارد كلارك.
 
وقالت القناة، إن هذه اللقاءات ستتناول بحث كافة التحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وكذلك مناقشة الملف النووي الإيراني، والتهديديات الإيرانية بالشرق الأوسط بشكل عام، وضد إسرائيل بشكل خاص.
 
وفي السياق أشارت القناة العبرية، الى أن وفدا أمنيا إسرائيليا، سيتوجه الأسبوع القادم الى أمريكا، لإبلاغ إدارة الرئيس بايدن، رفض إسرائيل الرسمي، لأي اتفاق نووي جديد مع إيران.

#أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الولايات المتحدة #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

مستشار الرئيس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى

من مدارس الاونروا في غزةً الى "ناسا" مهندس فلسطيني يستعد لدخول التاريخ مجددا

“لا تستعجلوا حركتي” قالها الأمير.. لماذا بقي عوض الله وبن زيد في السجن؟

حقيقة وفاة إبراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو

داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين: استنفرنا قواتنا بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة

مواصفات صاروخ "SA-5" السوري الذي استهدف منطقة "ديمونا"

حماس تحذّر من "المجهول" في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي للمقدسيين: نحن معكم بسلاحنا وصواريخنا ولن نتخلى عنكم

فيروس

وزيرة الصحة:تسجيل 23 وفاة و1440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

في جمعة رمضان الثانية : 60 ألف مصل بالأقصى

فاجعة .. مصرع أم وأطفالها الثلاثة نتيجة حريق غرب نابلس

نتائج التحقيق الاولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول الصاروخ السوري الذي سقط قرب ديمونا ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية