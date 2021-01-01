كوخافي يزور الولايات المتحدة الأمريكية الأحد القادم

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أفيف كوخافي، سيجري صباح الأحد القادم، أول زيارة له للولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت القناة السابعة العبرية، أن زيارة كوخافي ستستمر 5 أيام، سيلتقي خلالها وزير الدفاع، لويد أوستن، ورئيس هيئات الأركان المشتركة، مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية، كنث ماكنزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة، ريتشارد كلارك.



وقالت القناة، إن هذه اللقاءات ستتناول بحث كافة التحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وكذلك مناقشة الملف النووي الإيراني، والتهديديات الإيرانية بالشرق الأوسط بشكل عام، وضد إسرائيل بشكل خاص.



وفي السياق أشارت القناة العبرية، الى أن وفدا أمنيا إسرائيليا، سيتوجه الأسبوع القادم الى أمريكا، لإبلاغ إدارة الرئيس بايدن، رفض إسرائيل الرسمي، لأي اتفاق نووي جديد مع إيران.