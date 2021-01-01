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حريق هائل يطال عددا من الشاحنات بحيفا (فيديو)

الجمعة 23 أبريل 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حريق هائل يطال عددا من الشاحنات بحيفا (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

اندلع حريق هائل في عدد من الشاحنات المركونة قرب مفرق "السعادة" في المنطقة الصناعية التجارية (تشيك بوست) التي تقع في مرآب لتصليح السيارات بمدينة حيفا الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإنقاذ والإطفاء للإعلام العربي أنه شب حريق هائل، الليلة الماضية، في عدد من الشاحنات في كراج بمنطقة تشيك بوست بحيفا.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على منع انتشار النار التي التهمت 6 سيارات وانتشرت باتجاه سيارات أخرى. ولم يبلغ عن إصابات.

هذا، وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث ولمعرفة أسباب الحريق وإمكانية إضرام النار بشكل متعمد.

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