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حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة

الجمعة 23 أبريل 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 4-5 درجات مئوية، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً بوجه عام، مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما يوم غد السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 6-8 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، في حين تصبح باردة نسبياً في الجبال العالية في ساعات منتصف الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية.

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