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شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 11 كاملة مع رامز جلال 2021

الجمعة 23 أبريل 2021 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 11 كاملة مع رامز جلال 2021



الرياض / سما

نستعرض لمتابعي موقع سما في كل مكان أحداث برنامج رامز عقله طار الحلقة 11 كاملة مع رامز جلال 2021 وضحية جديدة من ضحايا مقالب الفنان المصري الشهير في شهر رمضان الموسم الحالي.

برنامج رامز عقله طار الحلقة السابقة، استضاف الفنان الشاب أحمد مالك وكان ضحية لمقلبه العنيف متعدد الفقرات هذا الموسم، حيث تعتبر المرة الأولى التي يشارك فيها الفنان في جميع برامج رامز جلال.

الضحية مالك كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وظهر عليه الغضب والاستياء الشديدين داخل الكابينة في آخر مقالب الحلقة وكان يحاول منع رامز كثيرا عن الاحتكاك به، كما قام بسحب مطفأة الحريق منه.

وعند قفز أحمد مالك في بركة السباحة من على ارتفاع 13 مترا، خلع جاكيت الأمان لسهولة السباحة وعند رؤية رامز ظهر عليه علامات الضيق ورد عليه عندما قال له أنا حبيبك بأنه لا يعرفه من الأساس.

وقام رامز جلال باحتضان أحمد مالك وقال له أن من كان يضربه بطلقات حرب الألوان هو نفسه، حيث أن هذه هي المرة الأولي التي يشارك فيها مالك بمقالب جلال، حتى أنهما تعرفا على بعضهما في نهاية الحلقة.

وقال أحمد مالك لرامز جلال أنه لا يعرفه ولم يتقابلا وجها لوجه من قبل وهو ما أكد عليه جلال نفسه، وفي نهاية الحلقة غني مالك أغنية البرنامج ثم ألقي برامز جلال في حمام السباحة وقفز معه مجددا.

برنامج رامز عقله طار يستمر في الإيقاع بالفنانين ونجوم كرة القدم والمشاهير في الحلقة 11 يترقب المشاهدين الضحية الجديدة، حيث ظهر في برومو البرنامج على قناة ام بي سي فنانين كبار مثل سمية الخشاب.

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