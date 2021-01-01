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الرئاسة تدين تحريض المستوطنين والجماعات اليمينية المتطرفة على قتل العرب

الخميس 22 أبريل 2021 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين تحريض المستوطنين والجماعات اليمينية المتطرفة على قتل العرب



رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، تحريض المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة على قتل العرب، تحت حماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما يقومون به من ملاحقات لأبناء شعبنا، الأمر الذي أدّى إلى مواجهات في شوارع وأزقة القدس الشريف.

وقالت الرئاسة، في بيان صحفي، إنّ "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي خط أحمر"، داعيةً المجتمع الدولي لحماية أبناء شعبنا في القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير.

ونوّهت إلى أنّه في الوقت الذي يتصدى فيه أهلنا في القدس بصدورهم العارية لهذا العدوان، تقوم بعض الجهات المشبوهة بتزوير وتسريب أخبار مفبركة تهدف إلى الإساءة للقيادة وللقضية الفلسطينية.

#الرئاسة الفلسطينية #القدس المحتلة #اعتداءات المستوطنين

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