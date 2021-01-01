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القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود

الخميس 22 أبريل 2021 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين من محيط ومنطقة باب العامود (أحد أبواب القدس القديمة) ودفعت بتعزيزات عسكرية ونصبت حواجز وقطعت الطرق أمام المارة والمصلين بحواجز حديدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد خضر أبو الهوى (20 عاماً)، وطارق بكر أبو الهوى (23 عاما)، خلال مناوشات مع الاحتلال في منطقة باب العامود.

ويأتي ذلك تزامنا مع مظاهرة مستوطنين مساء اليوم دعت لها منظمة "لهافا" الاستيطانية عند "باب العامود"، في ظل مواجهات يومية متصاعدة بين شباب ومستوطنين في المكان.

#قوات الاحتلال #باب العامود #القدس #مواجهات

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