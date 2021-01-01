في لقاء مع نظيره البريطاني: المالكي يدعو لضمان إجراء الانتخابات في القدس

رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي اليوم الخميس، بوزير الخارجية والتنمية البريطانية دومينيك راب، وبوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، كل على حده، في العاصمة البريطانية لندن.

وناقش الطرفان في اللقاء الوضع الحالي في الأراضي المحتلة وممارسات دولة الاحتلال غير القانونية ومنها التوسع الاستيطاني ومحاولات اسرائيل تعطيل الانتخابات التشريعية خصوصا في القدس الشرقية المحتلة.

وطالب المالكي نظيره البريطاني بالضغط على الاحتلال من أجل عدم عرقلة الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة ومجمل الاراضي الفلسطينية، كما تنص عليه الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، مؤكدا التزام دولة فلسطين عقد الانتخابات في موعدها وانجاح العملية الديمقراطية التي نفخر بها.

ودعا المالكي الحكومة البريطانية الى المشاركة في العملية الديمقراطية الفلسطينية من خلال إرسال مراقبين على الانتخابات، سواء من خلال وفود برلمانية أو مراقبين من منظمات المجتمع الاهلي.

وتطرق المالكي الى تصويت المملكة المتحدة في منظمات الامم المتحدة وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي.

ومن جهة أخرى أعرب المالكي، خلال لقاءه مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط عن شكر فلسطين لموقف المملكة المتحدة الثابت من القضية الفلسطينية واستمرار مضاعفة مساهمتهم المالية لمنظمة الاونروا. كما تم التطرق إلى دور بريطاني في مساعي إحياء عملية السلام.

من جانبه أعرب وزير خارجية بريطانيا عن دعمه لعقد الانتخابات الفلسطينية في كامل الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وابدى استعداده الاتصال من طرفه بنظيره الاسرائيلي والأطراف الدولية من أجل التأكيد على التزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات تحديدا في القدس الشرقية المحتلة.

وكان المالكي قد التقى صبيحة اليوم 30 عضو مجلس عموم بريطاني ممثلين عن جميع الأحزاب البريطانية، واطلع الوزير البرلمانيين البريطانيين على خطورة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومساعي إسرائيل لقتل حل الدولتين، سعي فلسطين لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة وسبل دعمها من قبل أصدقاء فلسطين في البرلمان البريطاني.