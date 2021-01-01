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مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر والقنوات الناقلة في رمضان 2021 بطولة نيلي كريم

الخميس 22 أبريل 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر والقنوات الناقلة في رمضان 2021 بطولة نيلي كريم



القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية عربية، عن مواعيد عرض مسلسل ضد الكسر ضمن مسلسلات شهر رمضان 2021 المصرية التي تبث على العديد من القنوات الناقلة من مختلف البلدان في هذه الأيام.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل ضد الكسر على قناة CBC يكون الساعة العاشرة والربع بتوقيت مصر، فيما يعاد بثلاثة أوقات لاحقة بدءا من الرابعة والخامسة والعاشرة والنصف صباحا.

وأفادت بأن مسلسل ضد الكسر يعرض أيضا في الشهر الفضيل على قناة تلفزيون دبي الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، لافتة إلى أن حلقة الإعادة ذاتها تكون في تمام الرابعة صباحا فقط.

وأضافت أن موعد عرض ضد الكسر على قناة CBC دراما يكون الساعة الثانية عشرة صباحا (منتصف الليل) بالتوقيت المحلي للقاهرة، ويعاد الساعة 3.45 و8.15 صباحا، 12.00 و5.00 مساء.

موعد مسلسل ضد الكسر:

وتشارك نيلي كريم صور تفاعلية مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها أبرز اللقطات المؤثرة بهذا العمل الذي ما زال يحقق إيرادات ومشاهدات عالية وفق ما كان مخططا له.

وقالت نيلي كريم في آخر صورة نشرتها لزوجها: طيب خلينا نعدي الذي فات وأوعدك عمري ما هخبي عليك حاجة، لكنه رد عليها قائلا : "مش بهذه البساطة، مش هعرف أصدقائك ثاني ولا مرة".

ويمارس زوج نيلي كريم عليها دور الرجل المثالي الذي لا يخطى ويشك فيها بشكل دائم، لكنه في حقيقة الأمر عكس ذلك فهو يعرف الكثير من الفتيات دون أن تعلم هذه الحقيقة المؤسفة.

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مواعيد مسلسل ضد الكسر

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