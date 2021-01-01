  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيرلندا تطالب الاحتلال بالسماح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس

الخميس 22 أبريل 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيرلندا تطالب الاحتلال بالسماح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس



نيويورك /سما/

طالبت ممثلة إيرلندا لدى مجلس الأمن، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمقدسيين للمشاركة بالانتخابات في مدينة القدس، إضافة إلى ضمان وصول المراقبين الدوليين للمدينة المقدسة.

وأضافت في كلمة لها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس: "يجب ضمان سير الانتخابات الفلسطينية بسهولة، وأن لا تضع اسرائيل أمامها أي عقبات، كما أن هذه الانتخابات تعمل على تعزيز العملية الديمقراطية".

ودعت إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين خاصة المرأة في كافة مناحي الحياة حتى يتم تحقيق العدالة.

وجددت تأكيد بلادها على إدانة الاستيطان، ولفتت إلى أنه يقف عقبة كبيرة أمام عملية السلام.

وأشارت إلى أن إعلان إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة خاصة في جبل أبو غنيم سيعمل على عزل مدينة القدس عن الضفة الغربية، ويمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

#ايرلندا #المقدسيين #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

الجيش الاسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث قرب ديمونا

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بث مباشر - GSA live السعودية الرياضية

الأخبار الرئيسية

89

هآرتس: هكذا تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن فلسطينيين حولتهم إلى معاقين

داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين: استنفرنا قواتنا بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة

القيادة

قيادي بفتح: الرئيس عباس سيدعو الفصائل للتشاور حول اجراء الانتخابات في القدس..

حماس تحذّر من "المجهول" في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية

رئيس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية