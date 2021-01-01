إيرلندا تطالب الاحتلال بالسماح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس

نيويورك /سما/

طالبت ممثلة إيرلندا لدى مجلس الأمن، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمقدسيين للمشاركة بالانتخابات في مدينة القدس، إضافة إلى ضمان وصول المراقبين الدوليين للمدينة المقدسة.

وأضافت في كلمة لها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس: "يجب ضمان سير الانتخابات الفلسطينية بسهولة، وأن لا تضع اسرائيل أمامها أي عقبات، كما أن هذه الانتخابات تعمل على تعزيز العملية الديمقراطية".

ودعت إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين خاصة المرأة في كافة مناحي الحياة حتى يتم تحقيق العدالة.

وجددت تأكيد بلادها على إدانة الاستيطان، ولفتت إلى أنه يقف عقبة كبيرة أمام عملية السلام.

وأشارت إلى أن إعلان إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة خاصة في جبل أبو غنيم سيعمل على عزل مدينة القدس عن الضفة الغربية، ويمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية.