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بريطانيا: "نتطلع لانتخابات فلسطينية نزيهة وعادلة وعلى إسرائيل تسهيل إجراؤها بالقدس"

الخميس 22 أبريل 2021 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: "نتطلع لانتخابات فلسطينية نزيهة وعادلة وعلى إسرائيل تسهيل إجراؤها بالقدس"



نيويورك /سما/

رحب مندوب المملكة المتحدة البريطانية لدى مجلس الأمن بالقرار الذي صدر عن الإدارة الأميركية باستمرار تقديم الدعم للأونروا التي تعمل على تخفيف من حدة المعاناة التي يواجهها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال مندوب بريطانيا في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"،: "نتطلع إلى انتخابات فلسطينية نزيهة وعادلة، وعلى إسرائيل أن تسهل الانتخابات في القدس وفق اتفاقية أوسلو".

واعتبر أن عمليات الاعتقال للمرشحين هي أعمال غير مرغوبة وغير مقبولة من قبلنا، ويجب العمل لبناء ثقة بين الطرفين، وليس مزيدا من التقويض بين الدولتين.

وطالب إسرائيل بوقف اعتداءتها في القدس الشرقية والحرم الشريف، ووقف الاستيطان في منطقة أبو غينم، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تسميم الأجواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي على الإسرائيليين وقف الاستيطان لما في ذلك من تدمير لعملية السلام.

كما طالب إسرائيل بالتوقف عن هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتدمير معالم القدس القديمة.

وقال: "هذا موقف المملكة المتحدة ويجب على إسرائيل وقف استخدام القوة وأن تعود إلى الوسائل السلمية من أجل أن يكون هناك حل سلمي"، داعيا إلى الالتزام بحل الدولين، وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة.

#بريطانيا #الانتخابات الفلسطينية #اسرائيل #القدس المحتلة

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