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واشنطن: ملتزمون بتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية

الخميس 22 أبريل 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: ملتزمون بتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية



نيويورك /سما/

أكد مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الامن الدولي ريتشارد ميلز، التزام بلاده بتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح مندوب الولايات المتحدة في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، أن الإدارة الأميركية استأنفت تقديم المساعدات للفلسطينيين على مستوى المساعدات الإنسانية والاقتصادية والبرامج الصحة المختلفة، وإعادة تفعيل الـUSAD، والمساعدات لوكالة (أونروا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

 

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