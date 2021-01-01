  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بولسن يدعو إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 22 أبريل 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بولسن يدعو إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا



نيويورك /سما/

 دعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رين بولسن إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة أن هناك زيادة واضحة في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وقطاع غزة بحاجة لمثل هذه المساعدات الإنسانية.

وقال بولسن في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، إن هناك 370 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا، تم ايصالها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من اللقاحات المختلفة، وسيصل قريبا عدد آخر من اللقاحات لتقديمها الى أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين.

ولفت إلى ما قامت به السلطات الإسرائيلية من عمليات هدم في الضفة والقدس الشرقية، حيث النساء والأطفال دون منازل، إضافة إلى قرارات إسرائيلي بإخلاء الفلسطينين في القدس الشرقية حيث تم إخلاء 3-4 عائلات فلسطينية في الشيخ جراح قبل مدة، وهناك المزيد من قرارات الإخلاء في الحي.

وأشار إلى اعتداءات المستوطنين المتزايدة على مواطنين فلسطينيين مدنين في الضفة وممتلكاتهم، ولا بد الانتباه لها.

وقال بولسن إن برامج المساعدات لها أهمية كبيرة، حيث تصل إلى أكثر من مليون فلسطيني ضمن برامج الصحة والتعليم والحماية، كما استأنفت الولايات المتحدة تقديم المساعدات إلى الأونروا.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تقديم الجهات المختلفة الدعم للأونروا.

#مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية #رين بولسن #القطاع الصحي #فلسطين #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

الجيش الاسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث قرب ديمونا

دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة توجه رسالة مهمة للمواطنين: استنفرنا قواتنا بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة

القيادة

قيادي بفتح: الرئيس عباس سيدعو الفصائل للتشاور حول اجراء الانتخابات في القدس..

حماس تحذّر من "المجهول" في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية

رئيس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا

وزيرة الصحة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2360 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية