بولسن يدعو إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا

نيويورك /سما/

دعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رين بولسن إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني، خاصة أن هناك زيادة واضحة في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وقطاع غزة بحاجة لمثل هذه المساعدات الإنسانية.

وقال بولسن في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، عبر تقنية "زووم"، إن هناك 370 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا، تم ايصالها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من اللقاحات المختلفة، وسيصل قريبا عدد آخر من اللقاحات لتقديمها الى أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين.

ولفت إلى ما قامت به السلطات الإسرائيلية من عمليات هدم في الضفة والقدس الشرقية، حيث النساء والأطفال دون منازل، إضافة إلى قرارات إسرائيلي بإخلاء الفلسطينين في القدس الشرقية حيث تم إخلاء 3-4 عائلات فلسطينية في الشيخ جراح قبل مدة، وهناك المزيد من قرارات الإخلاء في الحي.

وأشار إلى اعتداءات المستوطنين المتزايدة على مواطنين فلسطينيين مدنين في الضفة وممتلكاتهم، ولا بد الانتباه لها.

وقال بولسن إن برامج المساعدات لها أهمية كبيرة، حيث تصل إلى أكثر من مليون فلسطيني ضمن برامج الصحة والتعليم والحماية، كما استأنفت الولايات المتحدة تقديم المساعدات إلى الأونروا.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تقديم الجهات المختلفة الدعم للأونروا.