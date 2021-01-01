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جنين: الشرطة تقبض على 25 شخصاً اشتركوا بشجار نتج عنه إصابات

الخميس 22 أبريل 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الشرطة تقبض على 25 شخصاً اشتركوا بشجار نتج عنه إصابات



جنين / سما /

 قبضت الشرطة الخميس، على 25 شخصاً في شجار نتج عنه إصابات في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن وقوع شجار في إحدى البلدات جنوب المدينة، تخلله أعمال عنف على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وقامت بالسيطرة على الشجار وفضه.

وذكرت أنه تم القبض على 25 شخصاً مشتبه بهم بالشجار والتحفظ على 7 أشخاص منهم مصابين قد وصلوا إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج، وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

#الشرطة الفلسطينية #شجار عائلي #اصابات #جنين

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