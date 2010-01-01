مواصفات صاروخ "SA-5" السوري الذي استهدف منطقة "ديمونا"

دمشق /سما/

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصاروخ السوري الذي سقط في منطقة النقب بفلسطين المحتلة فجر اليوم الخميس، هو من طراز SA-5، وهو واحد من عدة صواريخ أطلقت على طائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي اعترف بفشل عملية الاعتراض للصاروخ السوري، والتي قامت بها منظومة "الدفاع الجوي" الإسرائيلية.

يصنّف صاروخ (سام-5 / S-200) (يطلق عليه الناتو اسم SA-5) ضمن منظومة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى، التي تتصدى للأهداف متوسطة وعالية الارتفاع، وصممت بالأساس للدفاع عن مساحات واسعة من الأرض ضد المقاتلات المهاجمة والطائرات الاستراتيجية، وهي متوفرة لدى الجيش السوري.

تتألف كل بطارية من صاروخ (سام-5) من 6 قواذف صواريخ، ورادار تحكم بالنيران يمكن أن توصل بمحطة رادارية بعيدة المدى.

المواصفات الفنية لصاروخ S-200

يتمتع الصاروخ S-200 بمواصفات فنية عديدة، أهمها: طوله 10 أمتار، قطره 100سم مع معززات الدفع، و 80 سم بدونها.

أقصى عرض لفتحة الجنيحات بالذيل: 165 سم. فيما يبلغ وزنه عند الإطلاق: 7 آلاف كغ تقريباً.

الرأس الحربي للصاروخ شديد الانفجار، وعدد قواذف منصة الإطلاق: 1 على منصة إطلاق ثابتة.

أما طريقة التوجيه، فهي تتم عير جهاز لاسلكي في المرحلة الأولى، ثم توجيه راداري إيجابي.

وبالنسبة لوسيلة الدفع، فله محرك ذو ثلاث مراحل دفع، سرعته القصوى: 3.5 ماك، المدى الأقصى 300كم، المدى الأدنى 80كم، والارتفاع الأقصى 29 كم.

سوريا وبطاريات الدفاع الجوي اس-200

المنظومة الصاروخية تم تصنيعها في الاتحاد السوفياتي، وهي موضوعة في الخدمة منذ العام 1967، وتملكها، بالإضافة إلى روسيا، دول عدة بينها: أذربيجان، بلغاريا، الهند، إيران، كوريا الشمالية، سوريا..

تمتلك سوريا فوجين دفاعيين فيهما عدة أنواع من منظومات اس-200، منها ما هو موجود في الخدمة منذ عام 2010، و2012، وقام الجيش السوري ببناء موقع جديد لصواريخ (أس-200) في مطار كويريس بالقرب من حلب، في تموز/يوليو 2016، بحسب بعض التقارير.

وكان الجيش السوري سابقاً اعترض طائرات إسرائيلية مهاجمة فوق الجولان السوري المحتل في أيلول 2016، بصاروخي اس-200، واعترف الجيش الإسرائيلي بذلك، وفي تشرين أول/أكتوبر 2017 أطلقت الدفاعات الجوية السورية صاروخاً من نوع اس-200 على طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء السورية قادمة من الأجواء اللبنانية.

مع الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترف بفشل عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا فجر اليوم الخميس. "الميادين"