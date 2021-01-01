مدير صحة بيت لحم: المدينة اكتسبت مناعة بنسبة 25%

بيت لحم /سما/

اعلن مدير صحة بيت لحم شادي اللحام عن ان مدينة بيت لحم اصبحت مكتسبة للمناعة من فيروس كورونا بنسبة 25%، ما أحدث تكسرا بسيطا بالسلسلة الوبائية للفيروس .



وأضاف اللحام في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، أن سبب تسطح المنحنى الوبائي في المحافظة خلال الاسبوعين المنصرمين، وانخفاض نسبة الاصابات والاشغال في المشافي، يعود للإلتزام بالإجراءات الوقائية التي اتبعها المواطنون بالمحافظة، والتزامهم بتطبيق سياسة الاغلاق الشامل، والجزئي الذي اعلنت عنه الحكومة مؤخراً، اضافة لتطعيم اكثرمن 35 الف مواطن ما بين عمال الداخل المحتل، ومواطنين بالمحافظة.

