  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: ننظر بخطورة لتقرير "فيسبوك" حول تجسس "الوقائي"

الخميس 22 أبريل 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ننظر بخطورة لتقرير "فيسبوك" حول تجسس "الوقائي"



غزة /سما/

أكدت حركة حماس أنها تنظر بخطورة بالغة للتقرير الذي أصدرته شركة "فيسبوك" حول عمليات تجسس وابتزاز واسعة يقوم بها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله.

وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم اليوم الخميس، أن هذا السلوك الذي استهدف مواطنين وسياسيين ورجال إعلام وصحفيين فلسطينيين مدان ومستنكر.

وأشار "قاسم" إلى أن ما كشفه تقرير "فيسبوك" يعتبر انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون، وتعدٍ سافر على خصوصيات المواطنين التي كفلها القانون.

ولفت إلى أن ما قام به "الوقائي" يتنافى وأصول العمل السياسي الوطني، ولا ينسجم مع الأجواء الوطنية المطلوب توفرها، خاصة ونحن في خضم العملية الانتخابية، ولا مع التوافقات الوطنية حول فتح حريات العمل السياسي.

#حركة حماس #فيسبوك

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بث مباشر - GSA live السعودية الرياضية

الأخبار الرئيسية

حماس تحذّر من "المجهول" في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية

رئيس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا

وزيرة الصحة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2360 حالة تعافٍ

o

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن مخرج آمن لتأجيل الانتخابات وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية