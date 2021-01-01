الشيخ يبحث مع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني المستجدات السياسية

رام الله /سما/

استقبل صباح اليوم الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف والوفد المرافق له، الذي ضم كلاً من: القنصل العام البريطاني فيليب هول ورئيسة القسم السياسي ديزي اورغان وعدداً من المستشارين والمساعدين البريطانيين.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة والانتخابات الفلسطينية القادمة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

كما تطرق الشيخ خلال اللقاء إلى الوضع الاقتصادي والسياسي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء وباء كورونا وعدد الإصابات الكبير في فلسطين، شاكراً بريطانيا على دعمها المتواصل في هذا الموضوع من خلال منظمة الصحة العالمية.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني وكيل هيئة الشؤون المدنية ايمن قنديل ومديرة مكتب الوزير آية المحيسن وجهاد الحاج.