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الصحة بغزة: خيار الإغلاق الشامل مطروح إذا تعدت الإصابات الخطوط الحمراء

الخميس 22 أبريل 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: خيار الإغلاق الشامل مطروح إذا تعدت الإصابات الخطوط الحمراء



غزة /سما/

قال الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس إن خيار الإغلاق الشامل مطروح إذا تعدت الإصابات بفيروس كورونا الخطوط الحمراء.

وأضاف في تصريح صحفي، " لا يوجد مؤشرات حتى اللحظة باتجاه الاغلاق الشامل استنادا لقدرة المنظومة الصحية والعدد الإجمالي من الحالات المصابة بكورونا رغم كبرها".

وأوضح أن هذه المؤشرات رغم كبرها لا تأخذنا إلى حالة الإغلاق الشامل، لكن الباب يبقي مفتوحا، بمعني إذا زادت هذه الأرقام أكثر من ذلك والأرقام أصبحت تتعدى الخطوط الحمراء من حيث قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذه الجائحة بالتأكيد هذا الخيار سيبقي متاحا.

وأكد أن الوزارة تبذل الجهد الكبير لاحتواء الوباء، وهي حتى هذه اللحظة لم تلفت منها زمام الأمور، مضيفا "بمعني أنه لم يصل مريض نقول له عذرا لا يوجد لك مكان ولم نوقف أي خدمة أساسية مثل خدمات الطوارئ والعاجلة والولادة وغسيل الكلى، ولكن هذا الأمر لا يعني أن هذا تصريح للناس أن يذهبوا بعيدا عن إجراءات السلامة".

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل

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