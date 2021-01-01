جماعات الهيكل تطالب بإدخال الطعام والشراب للمقتحمين الى الأقصى

القدس المحتلة /سما/

وجهت مؤسسة "تراث جبل الهيكل"، رسالة إلى وزير "الأمن الداخلي" طالبته خلالها بالسماح لليهود بإدخال صناديق وأكياس الطعام والشراب إلى الأقصى، والسماح لهم بتناولها داخل ساحاته في نهار رمضان، حيث يعتبر ذلك من حقوقهم الطبيعية "حسب ما قالوا".

وقد شدد تومي نيساني مدير المؤسسة على ضرورة السماح لهم بإدخال كميات كافية من الطعام، وقال:" يعتبر ذلك خطوة في طريق بناء الهيكل".

والى ذلك قام المتطرف عكيفا يوئيل احد قادة طلاب لأجل الهيكل بإدخال الطعام إلى الأقصى صباح اليوم، وقام بتناوله في الجهة الشرقية للأقصى، كما نشر على صفحته على الفيسبوك.

فيما تتواصل دعوات "جماعات الهيكل" تنظيم البرامج لاقتحامات جماعية للاقصى، في الثامن والعشرين من شهر رمضان في ذكرى "يوم القدس"- احتلال الجزء الشرقي من المدينة، وستعقد جماعات الهيكل الأحد القادم اجتماعا لها لوضع الخطط لذلك، ويشارك في اللقاء 28 منظمة وجمعية استيطانية.