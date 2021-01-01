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هيئة المطاعم: الإغلاق أرهق المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي

الخميس 22 أبريل 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة المطاعم: الإغلاق أرهق المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي



غزة /سما/

قال عضو هيئة المطاعم والفنادق في غزة معين أبو الخير، اليوم الخميس، إن القطاع السياحي يعتبر أكبر المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة.

وأكد أبو الخير خلال تصريح لإذاعة "الأقصى"، على أن الهيئة ضد سياسة الإغلاق التي تطال المطاعم والفنادق، مطالبًا الجهات الحكومية بإعادة النظر في هذه الإجراءات.

وأوضح أن الإغلاقات فاقمت وأنتجت مشاكل اقتصادية كبيرة أدت لإغلاق مجموعة من المطاعم وأرهقت المستثمر الفلسطيني وسرحت 8 آلاف عامل.

ودعا أبو الخير لتدخل الحكومة في إسناد القطاع السياحي وتخفيف الأضرار التي لحقت فيه بسبب الأزمة، مطالبًا بأن يكون لها موقف واضح فيما يتعلق بالقضايا والالتزامات والمتأخرات الامالية.

وأضاف: "اجتمعنا بخلية الأزمة في لقاءات كثيرة وهناك خطابات مستمرة، وتم تقديم الوعود لنا لكنها غير مسندة بقرارات فعلية للتنفيذ، للتخفيف من الضرر الواقع على أصحاب المنشآت السياحية".

#غزة #هيئة المطاعم والفنادق #القطاع السياحي #فيروس كورونا

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