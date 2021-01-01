  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعادة افتتاح محطة قطار بن غوريون بعد عام على إغلاقها

الخميس 22 أبريل 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة افتتاح محطة قطار بن غوريون بعد عام على إغلاقها



القدس المحتلة /سما/

رت قناة كان العبرية صباح اليوم الخميس، أن شركة "قطار إسرائيل"، أعادت افتتاح محطة القطار في مطار بن غوريون الدولي في اللد، وذلك بعد عام من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.
 
ووفقاً للقناة العبرية، محطة القطار في المطار ستستأنف عملها بدءا من اليوم الخميس، وذلك في اعقاب استمرار انحسار الجائحة والارتفاع في عدد المسافرين في قطار إسرائيل وتوسع النشاط في المطار".
 
وأشارت إلى أنه تقرر إعادة نشاط محطة القطار في المطار، في ظل انحسار الحالة الوبائية وتراجع عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، في أعقاب حملة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

#اسرائيل #مطار بن غوريون #محطة القطار #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

خوف حتى الموت..تفاصيل الانفجار قرب مفاعل ديمونا (فيديو)

دول عربية ستساعد في إنجازها... الجيش الأمريكي يكشف عن خطة دقيقة يجهزها مع إسرائيل!

مصادر إسرائيلية وفلسطينية: أبو مازن قد يعلن تأجيل الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

حقيقة انفجار أحد مصانع الصواريخ في إسرائيل أمس

جريمة تهزّ الكويت: خطفها أمام المارة وقتلها انتقامًا ! (فيديو)

رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بث مباشر - GSA live السعودية الرياضية

الأخبار الرئيسية

حماس تحذّر من "المجهول" في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية

رئيس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا

وزيرة الصحة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2360 حالة تعافٍ

o

المشاهد الأولى للانفجار الذي سببه الصاروخ السوري قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي.. فيديو

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن مخرج آمن لتأجيل الانتخابات وقادة بفتح يخشون سيناريو أسوأ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية