إعادة افتتاح محطة قطار بن غوريون بعد عام على إغلاقها

القدس المحتلة /سما/

رت قناة كان العبرية صباح اليوم الخميس، أن شركة "قطار إسرائيل"، أعادت افتتاح محطة القطار في مطار بن غوريون الدولي في اللد، وذلك بعد عام من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.



ووفقاً للقناة العبرية، محطة القطار في المطار ستستأنف عملها بدءا من اليوم الخميس، وذلك في اعقاب استمرار انحسار الجائحة والارتفاع في عدد المسافرين في قطار إسرائيل وتوسع النشاط في المطار".



وأشارت إلى أنه تقرر إعادة نشاط محطة القطار في المطار، في ظل انحسار الحالة الوبائية وتراجع عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، في أعقاب حملة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.